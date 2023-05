Romagna | il carosello dei proclami è inutile | si faccia una campagna di informazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) di Leonardo Botta Qualche numero: 300 millimetri di pioggia cumulata in poche ore, 16 bombe d’acqua, 250 frane, 35 comuni allagati; 14 (sic) vittime: ci risiamo, stavolta è toccato all’Emilia“vincere” la tragica lotteria dell’emergenza meteo. Solo un po’ meglio va in altre regioni come la Toscana, le Marche e la Sicilia. È partito il solito, un po’ stucchevoledei: “manutenzione del territorio”, “messa in sicurezza”, “mitigazione del rischio”. Su quest’aspetto ho poco da dire: la situazione è complicata e un pur auspicato cambio di passo, che induca le istituzioni politico-amministrative a spremere come limoni le casse pubbliche per reperire (il Pnrr serve anche a questo) fondi per gli interventi, non farà certo miracoli, almeno non nel breve-medio termine. Troppo vulnerabile è la nostra martoriata penisola, ...