Roma-Salernitana lunedì 22 maggio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 20 maggio 2023) Anche lanon ha margini di errore in campionato e se vuole un posto tra le prime quattro deve battere laall’Olimpico e i giallorossi paradossalmente dovranno dimenticare in fretta la gioia generata dal pareggio 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen che ha portato alla seconda finale continentale consecutiva, prima la Conference League InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dopo l'impresa in Europa League, con la finale conquistata ai danni del Bayer Leverkusen, lasi rituffa sul campionato. Lunedì alle 18.30 all'Olimpico c'è. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Ambrosini. Out Rick Karsdorp e Marash Kumbulla , il tecnico Josè Mourinho non ......45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) LUNEDI 22 MAGGIO 2023vsore 18:30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su ...

La Roma ha deciso di ringraziare i tifosi che hanno sostenuto la squadra e lo ha fatto con una serie di iniziative che si svolgeranno lunedì durante Roma - Salernitana. Il comunicato della società ...Il club giallorosso ha organizzato una notte magica per i romanisti con la volontà di ringraziare la gente per il sostegno durante la stagione ...