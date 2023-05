Roma | rinnovo Mourinho passa da Europa League Il Psg si chiama fuori

(Di sabato 20 maggio 2023) Quale futuro per lo "Special one"? Possibilitàin giallorosso in caso di trionfo, mentre si allontana pista Psg

Facciamo i complimenti all'Inter, ma anche alladi Mou e alla Fiorentina tifando per tutte le ... Leggi Anche Napoli, Spalletti rifiuta ildel contratto offerto da De Laurentiis: nuovi ...Tra le operazioni al centro della contestazione la cessione di Spinazzola allae ildi contratto di Chiellini nel 2020. In questa parte del fascicolo d'inchiesta, c'è anche il ...Facciamo i complimenti poi anche ae Fiorentina per le finali'. Napoli - Spalletti, futuro e non solo: 'Nessuna trattativa, non ho rifiutato nulla'Spalletti un'eventuale lettera ai tifosi ...

Roma, Bove decisivo per l'Europa League: si lavora al rinnovo di contratto Corriere dello Sport

Spalletti non fa chiarezza sul suo futuro. Dalla Germania attacco del Bayer ai giallorossi intanto la Procura Federale apre un fascicolo sui fatti accaduti nella Roma Primavera femminile. Passo verso ...L'Arsenal ha proposto una nuova offerta di rinnovo a Reiss Nelson, classe '99 che piace a vari club fra cui Milan, Roma e Atalanta. Il giocatore, che ha già rifiutato per due volte il prolungamento di ...