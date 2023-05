Roma | passanti e passeggeri del bus derubati a Termini | “Ti strappano via cellulare e collanine”

(Di sabato 20 maggio 2023) Ancora due arresti da parte della Polizia di stato nell’area della Stazione, dove i controlli sono stati ulteriormente intensificati in seguito alle indicazioni del Ministro dell’Interno in virtù dei recenti episodi di cronaca. In particolare sono stati fermati un 23enne marocchino (in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ndr), e un altro cittadino italiano (sottoposto a fermo di indiziato di delitto), entrambi con l’accusa di aver commesso in diverse occasioni degli scippi. Ruba ilalla passeggera del bus a, lei lo insegue Nel primo caso gli agenti del commissariato Viminale hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario disu richiesta della locale ...

Il nostro quartiere, Vigna Clara, è preso di mira, così come altri a, Prati, Flaminio, Parioli. suonando a più non posso il clacson per attirare l'attenzione deie dei soccorsi, ha ...Una pattuglia dell' Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia diCapitale ha arrestato un cittadino di nazionalità straniera che, in piazzale Labicano, stava ...diversi, ......circa la presenza di un gruppo di persone moleste che disturbava la tranquillità dei... Circa un'ora più tardi una pattuglia delle Volanti interveniva via, su segnalazione giunta al 113 di ...

Roma, colpisce passanti e agente. Arrestato un 23enne RaiNews

ROMA - La Lazio è ormai il passato per Luka Romero. Sotto contratto sino al 30 giugno, l’accordo non verrà prolungato. Troppi i 5 milioni chiesti dall’agente per la firma. E così ha ricevuto il via ...Ancora due arresti da parte della Polizia di stato nell’area della Stazione Termini a Roma, dove i controlli sono stati ulteriormente intensificati in seguito alle indicazioni del Ministro dell’Intern ...