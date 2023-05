Roma-Inter Women termina 2-1 Chawinga letale ma non basta!

(Di sabato 20 maggio 2023)2-1. La 9ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo stadio “Tre Fontane” disi conclude con una sconfitta beffarda per la squadra di Guarino. La sblocca, su invito di Karchouni, la riapre Bartoli e sul finale Haug la ribalta. Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in(vedi report), l’inizio regala meno emozioni e situazioni pericolose da entrambe le parti. La gara di campionato si scalda al 63?, quando Ghoutia Karchouni ha una grande intuizione nella metà campo nerazzurra. La centrocampista francese serve con precisione Tabithache, con velocità, ...

... l'ex tecnico giallorosso ha voluto fare un passaggio anche sull'approdo in finale della: "Faccio i complimenti anche alladi Mourinho oltre che all', e alla Fiorentina. Risultati ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69,66, Lazio 65, Milan 61,59, Atalanta 58, Monza* 52, Fiorentina e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana ...... Faticanti (18 -), Lipani (17 - Genoa), Pisilli (18 -), Prati (19 - Spal); Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (19 - del Napoli in prestito al Cittadella) , Esposito (17 -), Montevago (20 ...

Serie A Femminile, ROMA-INTER: le formazioni ufficiali. Spugna si affida alle titolarissime. Riscaldamento in corso ... LAROMA24

Napoli-Inter di domenica (ore 18.00) prevede anche la sfida nella sfida tra Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Meno prestigioso, forse, ma che regalerà pur sempre un’appassionante… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...