Roma-Inter Women | 0-0 al 45? Fordos sfiora il vantaggio!

(Di sabato 20 maggio 2023), valida per la nona giornata della poule scudetto di Serie A Femminile allo Stadio “Tre Fontane” di. Leiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0 mano sul finale la rete del vantaggio con. Di seguito il report del primo tempo di. NB: Seguigrazie alla cronaca testuale di-News.it (qui il LIVE). PRIMO TEMPO – I primi 45? diiniziano con la squadra di Rita Guarino subito aggressiva in avanti. Al 3? ci prova Elisa Polli dal limite dell’area, ma la palla va alta sopra la traversa. Al 5?, invece, è il ...

Commenta per primo Arnautovic al Milan o allain estate Possibile. O meglio, fosse per Thiago Motta l'austriaco dovrebbe andarci di corsa. L'...cose - ha ribadito l'ex centrocampista dell'ai ...... ha postato sul suoi profilo Instagram una foto che lo immortala con l'ex centrale dell'. ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 20 maggio 2023...45 ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE Como D - Pomigliano D 0 - 1 (Finale) Sampdoria D - Parma D 3 - 0 (Finale) ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIPD -D 0 - 0 ...

LIVE Serie A Femminile - Roma-Inter 0-0 - Palo di Fordos Voce Giallo Rossa

Alle ore 14:30 prende il via Roma-Inter Femminile: segui con noi la cronaca LIVE del match! Allo Stadio Tre Fontane si gioca Roma-Inter, nona giornata della Poule Scudetto. Oggi al termine del match c ...Le giallorosse campionesse d'Italia affrontano le nerazzurre allo Stadio Tre Fontane. Spugna sceglie il 4-2-3-1, c'è Losada in mezzo al campo ...