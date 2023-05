(Di sabato 20 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport ...

Spiacevole strascico alla finale scudetto Primavera femminile, vinto per 2 - 0 dalladi Viglietta contro la Juventus. La Procura della Federcalcio ha infatti aperto un procedimento ...'beceri ......un procedimento sui comportamenti della squadra Primavera femminile dellanel proprio spogliatoio al termine della finale scudetto disputata con la Juventus, "In particolare - trapela - sui......procedimento sui comportamenti della squadra Primavera femminile dellanel proprio spogliatoio al termine della finale scudetto disputata con la Juventus , "I n particolare - trapela - sui...

Roma, cori contro la Juve: la Procura Figc indaga sulla Primavera femminile La Gazzetta dello Sport

Spiacevole strascico alla finale scudetto Primavera femminile, vinto per 2-0 dalla Roma di Viglietta contro la Juventus ... al termine della gara con le ragazze bianconere, ha intonato "cori beceri e ...