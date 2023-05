Roma | Bove decisivo per l' Europa League | si lavora al rinnovo di contratto

(Di sabato 20 maggio 2023) INVIATO A LEVERKUSEN - Alla fine, stremato, ha cacciato un urlo rivolto verso i tifosi della. In pratica era un'esultanza rivolta a se stesso, che per questi colori si lancerebbe nel fuoco sin ...

... ha cacciato un urlo rivolto verso i tifosi della. In pratica era un'esultanza rivolta a se stesso, che per questi colori si lancerebbe nel fuoco sin da quando è bambino. Edoardoha ...... 4 presenze e un gol continentale) invece gli "italiani" di Mourinho nella sua: contro il ... Cristante, Spinazzola e Pellegrini tra i pilastri del gruppo azzurro attuale, e(l'autore del gol ...... dopo Spinazzola, costringendo, che come ricorda lo Special 'quando sono arrivato giocava con ...portoghese - intanto deferito dalla Procura Figc per le accuse all'arbitro Chiffi dopo Monza --...

Bove, parla l’agente: “Edoardo è un patrimonio della Roma. Può ancora crescere” ForzaRoma.info

Poteva partire, invece è rimasto. In Germania ha giocato persino da quinto a destra. Il manager Tavano: "Aspettiamo fine stagione, ma stiamo già chiacchierando" ...Queste le parole di Diego Tavano, procuratore di Bove ai microfoni di Calciomercato.it per parlare del futuro del calciatore giallorosso e non solo: "Quando lo vedrò gli dirò di non esagerare più perc ...