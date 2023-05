Roland Garros 2023 | Matteo Berrettini rinuncia a partecipare | torna a Stoccarda In tabellone Fognini

(Di sabato 20 maggio 2023) Come era prevedibile,non sarà della partita al. Il tennista romano, oramai fuori dal Masters1000 di Montecarlo per un problema alla fascia addominale, ha annunciato con una storia su Instagram che non riuscirà ad essere al via del, prossimo torneo dello Slam che inizierà il 29 maggio. Il finalista di Wimbledon 2021 ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui annuncia la sua scelta e anche quando tornerà in campo: “Sto facendo ottimi progressi con la mia riabilitazione e non vedo l’ora dire in campo. Non sarò pronto in tempo per Parigi così il mio ritorno in campo sarà sull’erba al Boss Open di“. Nonostantesi stesse già allenando da qualche giorno, ...

Così su Instagram, Matteo Berrettini, ha annunciato che non parteciperà al. Il tennista romano, attuale numero 20 della classifica ATP, non ha infatti recuperato dall'infortunio agli ...Nienteper Matteo Berrettini . Il 27enne romano, attuale numero 20 della classifica ATP, non ha infatti recuperato dall'infortunio agli addominali obliqui (lesione di secondo grado) rimediato ...Matteo Berrettini sarebbe alle prese con un infortunio agli addominali, e dopo aver dato saltato la partecipazione agli Internazionali d'Italia , non sarà presente neanche al. 'Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno al toru sarà sull'erba all'...

Roland Garros M: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Matteo Berrettini dà forfait. Fognini nel Md. Arnaldi fuori ... LiveTennis.it

Matteo Berrettini salta il Roland Garros. Il tennista italiano, fermo da settimane per un problema ai muscoli addominali, dal suo profilo Instagram ha annunciato che diserterà il torneo al via a Parig ..."Sto facendo buoni progressi con la riabilitazione, e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno sarà sull'erba al 'Boss Open' di Stoccarda". (A ...