Roland Garros 2023 | Berrettini non sarà presente | Fognini entra nel tabellone principale

Leggi su sportface

(Di sabato 20 maggio 2023) Due novità importanti a circa 24 ore dal sorteggio dei tabelloni di qualificazione dell’imminente. Il torneo maschile dovrà fare a meno di Marin Cilic e soprattutto Matteo: il primo è fermo ormai da mesi, mentre l’azzurro – come sappiamo – si è infortunato nel corso del torneo di Monte Carlo. Ma come accaduto lo scorso anno, piuttosto che rire dopo un mese e mezzo di stop e giocare al meglio dei 5 set sul rosso senza alcuna preparazione, il tennista romano preferisce continuare ad allenarsi in vista dei tornei erbivori. ENTRY LIST AGGIORNATA Può sorridere Fabio, che in questo mododirettamente insenza dover passare dai tre ostici turni di qualificazione. E a questo ...