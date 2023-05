, bufera su Lagioia: il video che cambia tutto - GUARDA 'In realtà questi ministri e politici sono venuti qui a provocare, non ribaltiamo la verità', ha affermato Saviano proprio ...Al Salone del Libro di Torino la ministra alla Famiglia Eugeniaè stata duramenteal grido di `sul mio corpo decido io´ e `fuori lo Stato dalle mie mutande´, in riferimento al ...'Il Salone del Libro di Torino è una bellissima palestra di libertà e democrazia. Impedire alla ministradi parlare significa negare i valori della cultura, del dialogo e del rispetto. Pasolini, che era un gigante, non parlava a caso di 'fascismo degli antifascisti''. Lo scrive su Twitter Matteo ...

Salone del Libro, la ministra Roccella contestata: blitz di femministe e ambientalisti interrompe l'incontro Corriere della Sera

Roccella, contestata a Torino la ministra in una giornata densa di polemiche. Dalla fiera della fertilità di Milano al Salone del Libro di Torino i temi del corpo… Leggi ...Home Adn Kronos Roccella contestata, Renzi ricorda Pasolini: “Contro la ministra fascismo degli antifascismi” “Il Salone del Libro di Torino è una bellissima palestra di libertà e democrazia. Impedire ...