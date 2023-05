Roccella contestata dalle attiviste al Salone del libro | interviene la polizia

(Di sabato 20 maggio 2023) Una ex militante radicale che poi è passata dall'altra parte della barricata diventando una delle esponenti più oscurantiste del governo Meloni, che è già oscurantista di suo. La ministra Eugenia ...

Non è un bel segnale per la democrazia' ha detto l'editore Florindo Rubbettino Le contestatrici hanno di fatto impedito alla Ministra di presentare il volume.'Il libro di Eugenia' ha ...ha quindi chiesto un confronto pubblico. Sul palco è salita una militante e ha letto un proclama. - La ministra delle Pari opportunità e della Famiglia in mattinata è stata...Una protesta, quella contro, volta a denunciare le posizioni della ministra che ha più volte dichiarato che 'purtroppo l'aborto è un diritto delle donne' . Sotto accusa anche il governo ...

Alcuni attivisti e attiviste hanno contestato la ministra per la famiglia Eugenia Roccella, nel corso dell'evento previsto al Salone del Libro di Torino per ...Sul mio corpo decido io. È così che la presentazione del libro della ministra alla famiglia Eugenia Rocccella è stata bruscamente interrotta dal collettivo femminista Non Una di Meno e dai ragazzi di ...