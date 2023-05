Roccella contestata al Salone del Libro | interviene il direttore Lagioia | ma dopo un’ora di stop la ministra lascia il palco

Fuoriprogramma al Salone del Libro di Torino : la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Mariaè statadal collettivo femminista Non una di meno e dagli ambientalisti di Extinction Rebellion . Cosa è successo al Salone del Libro di Torino . La reazione della ministra ...a contestatori: "Spiegate i motivi della protesta" La ministra ha invitato i giovani ad intervenire sul palco per spiegare i motivi della loro protesta e ha chiesto alla polizia di non ...... non voglio che nessuno sia porta via, non lo posso accettare visto che la mia esperienza è stata anche quella di sit in cui venivo portata via", ha detto il ministro. Sul palco è quindi ...

La ministra Roccella contestata dalle attiviste al Salone del Libro, interrotto il suo intervento:… Il Fatto Quotidiano

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella è stata contestata al Salone del Libro di Torino. Le proteste sono state organizzate dagli attivisti di Extinction Rebellion e dalle femministe di Non una ...Questa mattina l'intervento della ministra Roccella è stato interrotto dalle attiviste di Non Una Di Meno e Extinction Rebellion. Contestata la politica del Governo su investimenti a combustibili ...