Roccella contestata al Salone del libro | bufera su Lagioia | il video che cambia tutto

(Di sabato 20 maggio 2023) Leggo dai giornali on line di essere stato attaccato anche dalla ministra, oltre che dalla deputata di Fratelli d'Italia'. Blitz eco - femminista, censurata: urla e insulti. Caos a Torino ...

Blitz eco - femminista, censurata: urla e insulti. Caos a Torino Peccato che c'è un video che smentisce in parte questa ricostruzione. È girato proprio sul palco di Torino. Si vede Lagioia ...Si tratta di tutti i componenti del gruppo che questa mattina ha contestato e impedito alla ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Mariadi tenere il suo incontro all'Arena ...Eugeniaè stataal Salone del libro da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e Non una di meno . La contestazione è avvenuta all'Arena Piemonte, dove la ministra della Famiglia ...

La ministra Roccella contestata al Salone del libro di Torino Agenzia ANSA

Venti attivisti del movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista 'Non Una di meno' sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos di Torino per violenza privata per la con ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al ministro Roccella. Le contestazioni che ha ricevuto sono andate oltre ogni limite e hanno segnato un punto davvero basso. Se ...