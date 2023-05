E dire che Allegri ci aveva abituato a partite epiche in CL: il ritorno a Monaco contro unstellare (, Ribery & co) fu incredibile; identicamente il ritorno a Madrid dopo lo 0 - 3 di ...Lui da una parte e Ribery dall'altra hanno fatto a lungo le fortune delMonaco.: nella vita ha sconfitto anche un tumore.è un lottatore e non è la prima volta che si prefigge un ...Ci sono riflessioni su quei calciatori che han preso alMonaco il posto suo e dell'altro 'guru', Gnabry e Sané: "Chi indossa la maglia delMonaco deve avere il fuoco dentro, è ...

Robben al Bayern e abbraccia De Ligt VIDEO Calciomercato.com

Glücksbringer im Titelkampf Robben besucht ehemalige Kollegen vom FC Bayern Woran sich Arjen Robben noch zu gut erinnern kann. Der Niederländer, insgesamt zehn Jahre in Diensten der Bayern (2009 bis ...Drei ehemalige BVB-Trainer sind in das Bundesliga-Titelrennen am vorletzten Spieltag involviert. Die Meinungen, wer Meister werden soll, sind gespalten.