Rivincita di Selvaggia Lucarelli | tripudio sui social | sondaggio che parla chiaro

(Di sabato 20 maggio 2023) Ballando con. Dopo mesi di indiscrezioni, di presunte rotture e di frecciatine, l'account ufficiale di “Ballando con le Stelle” su Instagram ha battuto un colpo. E che colpo! La produzione ha pubblicato un post molto eloquente nella sua maliziosità: una fotografia dell'attuale giuria del dancing show di Rai1 con la scritta “Chi confermereste?”. Ci sono Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e naturalmente, finita al centro di numerosi attacchi gratuiti durante l'ultima edizione. È la prima volta che Milly Carlucci chiede apertamente aidi esprimersi sui giurati. Ebbene, in meno di 24 ore il post è stato commentato quasi 6.000 volte ed è stato un plebiscito per. Amata, odiata, ma a quanto pare ...

che con una sorta di plebiscito ha chiesto a gran voce la conferma di Selvaggia Lucarelli. Una vera e propria rivincita per la giornalista, che nelle ultime settimane è stata al centro dei rumors

