River Plate-Platense lunedì 22 maggio 2023 ore 01 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 20 maggio 2023) La sconfitta per 1-2 subita in casa del Talleres ha interrotto la serie di dieci risultati utili consecutivi e ridotto a cinque i punti di vantaggio sul San Lorenzo, la prima inseguitrice. Ilritorna a giocare al Monumental dove ha vinto le ultime cinque partite realizzando dieci reti e non subendone alcuna. Nell’ultima InfoBetting: Scommesse Sportive e