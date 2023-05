Riscontri positivi per “La caccia” | il secondo film da regista di Bocci

Leggi su lopinionista

(Di sabato 20 maggio 2023) ROMA – Piace “La”, il nuovodi e con Marco. Una produzione Minerva Pictures, Rai Cinema, Santo Versace e Gianluca Curti. Distribuito da Medusa. La pellicola è dall’11 maggio in tutte le sale cinematografiche italiane. Il cast annovera Laura Chiatti, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Filippo Nigro, Peppino Mazzotta e Marco. “La” è la seconda regia cinematografica di Marcodopo “A Tor Bella Monaca non piove mai”, l’ultimoche ha per protagonista il compianto Libero De Rienzo. Una potente opera prima disponibile sulla piattaforma Prime Video. Luca, Silvia, Mattia e Giorgio sono quattro fratelli molto diversi tra loro: Luca è energico, vende macchine e ha in mente di espandere la propria attività; Silvia ha ...