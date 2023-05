Sono, dopo l'improvvisa pausa nelle ore precedenti, i colloqui tra i negoziatori della Casa Bianca e dei repubblicani al Congresso per aumentare il tetto del debito ed evitare il default dal primo ...Condurremosostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni' 2023 - 05 - 15 08:44:44 Francia promette nuovi carri armati a Kiev 'Nelle prossime settimane, la Francia formerà e attrezzerà ...... Onu e Qatar - per un accordo per un cessate il fuoco 'simultaneo e reciproco', anche se avevano aggiunto che si tratta di'molto difficili'. Poi però sonoi raid israeliani. I ...

Ripresi i negoziati in Usa per evitare il default - Ultima Ora Agenzia ANSA

La segretaria di Stato uscente Livia Leu è solo l’ultima di cinque diplomatici che, per ragioni diverse, hanno dovuto abbandonare in corso d’opera o non sono riusciti nell’intento ...Sono ripresi, dopo l'improvvisa pausa nelle ore precedenti, i colloqui tra i negoziatori della Casa Bianca e dei repubblicani al Congresso per aumentare il tetto del debito ed evitare il default dal p ...