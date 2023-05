Riforma Pensioni 2023 l’editoriale | il sistema a ripartizione il futuro della previdenza?

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 20 maggio 2023) I dati che continuamente giungono ogniqualvolta ci si accinge a parlare di una nuovaprevidenziale in Italia sono sempre drammatici e portano continua agitazione nei lavoratori, soprattutto in quelli che dopo una vita di lavoro, si apprestano al giusto e sacrosanto pensionamento. Ultime novità:l’ editoriale di Marino Non ci sono soldi, ci sono troppo poche persone che lavorano con contratti continuativi, ci sono troppi pensionati, le persone vivono sempre di più, le donne fanno pochi figli, tra vent’anni l’INPS non sarà più in grado di pagare le, non è possibile operare una flessibilità in uscita, rimandiamo il tutto in attesa di tempi migliori, speriamo di trovare qualche risorsa nelle pieghe di bilancio, quota 41 non si può fare perché costa troppo, è ...