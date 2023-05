Ricky Albertosi | «La mia colpa sul gol di Pelè? Fidarmi troppo di Burgnich In carcere mangiavo bene e giravo libero tutto il giorno»

, ex calciatore e portiere, si è raccontato con tanti aneddoti al Corriere della Seraè stato un grande portiere del calcio italiano. Ha vinto lo scudetto col Cagliari e ...'Si ricorda la partita del secolo'. Italia - Brasile 3 - 2 mondiali di Spagna 'No, l'altra, Italia - Germania 4 - 3, mondiali del Messico. Il portiere era. Ecco io, qui, conci gioco tutti i giorni a tressette, e parliamo della direttiva Bolkenstein...'. Roberto Santini sfoggia barba salmastra, completo candido da Noël ..., ex calciatore e portiere, si è raccontato con tanti aneddoti al Corriere della Seraè stato un grande portiere del calcio italiano. Ha vinto lo scudetto col Cagliari e ...

Ricky Albertosi: «La mia colpa sul gol di Pelè Fidarmi troppo di Burgnich. In carcere mangiavo bene e giravo... Corriere della Sera

Ricky Albertosi è stato un grande portiere del calcio italiano. Ha vinto lo scudetto col Cagliari e col Milan, era in porta per l’Italia nella mitica finale col Brasile del Mondiale 1970. Personaggio ...«In carcere per il calcioscommesse giravo libero tutto il giorno. Liedholm mi capiva, fu la mia fortuna. Debuttai a 15 anni grazie a un portiere marinaio» ...