(Di sabato 20 maggio 2023) CAGLIARI (ITALPRESS) – NIQ (NielsenIQ) in occasione de Linkontro 2023, il convegno punto di riferimento per il mondo del largo consumo che riunisce esperti, accademici ed economisti per tracciare la strada del futuro del comparto, ha rivelato l'ultimo rapporto sui consumi e ledelle famiglie italiane.Con un giro d'affari stimato di oltre 90 miliardi di euro, ben 20.000 aziende attive nel panorama produttivo e 330.000 lavoratori presenti nei punti vendita in tutta Italia, il settore registra ogni anno 4 miliardi di visite ai negozi con circa 400.000 prodotti acquistati dai clienti. Nella Grande Distribuzione Organizzata si contano quasi 400 insegne, per oltre 200 centri decisionali, per larga parte con capitale italiano e migliaia di piccoli imprenditori proprietari dei negozi presenti in tutti i principali comuni d'Italia. Degna di nota è la continua ricerca ...

Dalle informazioni raccolte dalla società di analisi di mercato(un tempo Nielsen), è emerso ... sia in termini di volume che di valore, anche neldi Consorzio Promozione Caffè . Il caffè in ......scenario della Grande Distribuzione Organizzata nel nostro Paese delineato da NielsenIQ nel"... Secondo l'analisi di, le aree merceologiche con l'incremento a valore più significativo anche ...Dalle informazioni raccolte dalla società di analisi di mercato(un tempo Nielsen), è emerso ... sia in termini di volume che di valore, anche neldi Consorzio Promozione Caffè . Il caffè in ...

Report NIQ, rallenta l'inflazione ma mutano le abitudini di acquisto ... Italpress

CAGLIARI (ITALPRESS) – NIQ (NielsenIQ) in occasione de Linkontro 2023, il convegno punto di riferimento per il mondo del largo consumo che ...Based on figures from research commissioned by the NFU with CGA by NIQ in 2022, the report showed 65% of consumers were more likely to visit a venue with British sourced ingredients. Additionally, 87% ...