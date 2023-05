Sulla sua E - news Matteotorna a parlare delle polemiche sul futuro del T erzo Polo e si rivolge a Carlo Calenda. Ha detto il leader di Italia Viva: "Mettere sullo stesso piano chi insulta e ...A beneficio di quello guidato da Matteo. È delle scorse ore la notizia di un ulteriore e ... L'allusione presente nel testo era all'di "scippo" che nei giorni scorsi Calenda aveva rivolto ...La ricucitura sembra impossibile, visto il livello di conflitto personale: da un lato Calenda chedi "prendere soldi dagli arabi" e dice che alle elezioni europee non ci sarà alcuna ...

Renzi accusa Calenda di ‘aggressione personale’ Globalist.it

«Provo anche imbarazzo per chi in queste ore davanti alle aggressioni personali che continuo a ricevere da Carlo Calenda mette sullo stesso piano chi insulta e chi viene insultato. Il mio stile non ...Sette esponenti romani di Azione passato a Italia Viva. "Nessuno scippo ma nostra volontaria adesione". Il partito di Calenda replica con toni piccatissimi: "Erano membri di una segreteria posticcia" ...