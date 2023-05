Regressione pericolosa | folle | Landini si scaglia contro l' Autonomia

(Di sabato 20 maggio 2023) "Noi la Costituzione, com'è noto, l'abbiamo sempre difesa, quando la voleva cambiare Berlusconi e quando la voleva cambiare Renzi. Perché noi continuiamo a pensare che la Costituzione va applicata non va cambiata". Così il segretario della Cgil, Maurizioa margine del corteo a Napoli. "Le vere riforme - secondo il leader del sindacato - si fanno applicando la Costituzione e pensare che oggi, per quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, la soluzione sia costruire tante piccole patrie, tanti piccoli territori che risolvono i problemi è una bugia, è una follia. Si stanno raccontando delle balle alle persone e per questo noi saremo contrari, l'abbiamo detto, non ci fermeremo e se qualcuno pensa di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza penso che sarà il popolo italiano che interverrà, si mobiliterà utilizzando tutti gli strumenti che sono a ...

Maurizio Landini a margine del corteo Cgil in corso a Napoli attacca l'Autonomia di Calderoli: tante piccole patrie risolvono i problemi Follia