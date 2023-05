Regolamento Playoff Serie C 2022 2023 | come funziona primo fase nazionale con andata e ritorno

(Di sabato 20 maggio 2023) Archiviate le prime due fasi deidel campionato di, è arrivato il momento di fare sul serio con l’inizio della. Oltre alle squadre che hanno già cominciato il proprio cammino, si aggiungono anche le terze classificate dei tre gironi e il Vicenza, vincitore della Coppa ItaliaC. A partire da questo momento i confronti si articoleranno in gare die a passare il turno sarà la squadra con il punteggio complessivo migliore. Le teste digiocano in casa il match die in caso di parità complessiva (di punteggio e miglior differenza reti tra le due gare) accederanno alla Final Four. IL TABELLONE SportFace.

Leggi anche Reggina e Venezia ai, Palermo fuori. Il Perugia scende in C: tutti i verdetti di Serie B IlI preliminari in gara unica si giocano in casa della meglio piazzata in ...RISULTATI e CLASSIFICA TABELLONEEUROLEGA 2022/2023 ORARI E TV QUARTI DI FINALE ILDELLA COMPETIZIONE STREAMING E TV - La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, oppure ...L'alluvione che ha flagellato la Romagna ha costretto al rinvio di una settimana la finaledella Promozione: Sampierana - Novafeltria si giocherà domenica 28 in casa della squadra di ...

Regolamento Playoff Serie B: come funzionano, il tabellone e chi conquista l'ultima promozione in Serie A OA Sport

Chiusa la stagione regolare, è tempo di pensare ai playoff: il Cagliari se la vedrà subito contro il Venezia. Vediamo come funzionano esattamente gli spareggi promozione TURNO PRELIMINARE. La gara è d ...Come si è decisa la griglia playoff”, titola il Corriere dello Sport ... L’andata si giocherà, dunque, in Calabria ed il ritorno in Lombardia, ma, come da regolamento, avendo Brescia e Cosenza ...