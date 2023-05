Rees-Mogg | Farage e i delusi di destra della Brexit

L'aristocratico e ricchissimo parlamentare Jacob, figura tra le più note dei Tory, considera l'idea del conservatorismo nazionale come ' un'ideologia politica nazionale per sua natura, ...Ma alcuni esponenti conservatori hanno criticato il piano, con l'ex ministro Jacobche ha esortato i cittadini a sfidare le richieste del governo e a 'spegnere l'allarme inutile e ...... ci parla, ci coccola quando invece dovrebbe semplicemente lasciare che le persone vadano avanti con le proprie vite', ha commentato l'ex ministro conservatore Jacob. Coloro che non ...

Brexit: se è stata un fallimento, che ne sarà dei politici che l'hanno voluta WIRED Italia

It follows a week of blue-on-blue attacks in which Tories, including Home Secretary Suella Braverman, former business secretary Jacob Rees-Mogg and former Brexit negotiator Lord Frost, used a National ...Thousands of people did not vote in England's local elections as they did not have correct ID, according to council data collected by the BBC. Information from 160 of 230 councils where polls were ...