(Di sabato 20 maggio 2023) Scopriamo insieme, in questadedicata di2:, se e come Toge Productions è riuscita ad espandere un primo capitolo interessante Il primo episodio dilo abbiamo recuperato in colpevole ritardo, considerando la mole di titoli di grande spessore arrivati nel 2020 in piena pandemia di COVID-19 (fra i più celebri Persona 5 Royal e Final Fantasy VII Remake). Colpevolissimo, oseremmo dire, ritardo, perché è indescrivibile la sensazione di rilassamento, familiarità e intimità che il titolo di Toge Productions, piccolo studio di sviluppo indipendente indonesiano, è riuscito a trasmetterci. Ve ne abbiamo parlato, in una non-, che potete trovare ...

Recensione Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly tuttoteK

Marzo 2020, tutto stava per cambiare, le nostre vite, le nostre abitudini, due lunghi mesi di sofferta reclusione cercando di combattere la noia e la paura, forse nel momento più buio che ognuno di no ...Si ritorna nella Seattle fantastica ideata da Toge Productions, con il sequel Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly. Come sempre siamo dietro il bancone, pronti a servire i nostri clienti ...