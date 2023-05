Rebibbia | sesso con il detenuto transgender in cambio di regali | guardia carceraria a processo

(Di sabato 20 maggio 2023) Cioccolatini, sigarette e ricariche telefoniche. Questo è quello che undel carcere di(Roma) avrebbe ottenuto da un agente della polizia penitenziaria indi prestazioni sessuali accettando la proposta. A muovere l’accusa è la Procura di Roma, nei confronti di C.R, assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria, indiziato del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. I fatti contestati vengono fatti risalire a 7 agosto del 2022, mentre ilcon rito abbreviato – così come chiesto dal poliziotto – inizierà a luglio con l’udienza preliminare di fronte al gup Valerio Salvo. Per l’uomo potrebbe essere stabilita una pena di reclusione dei 6 ai 10 anni e mezzo. Un caso che ricorda quello del 2021 al reparto G8 quando, con la complicità ...

Cioccolatini, sigarette e ricariche telefoniche. Questo è quello che un detenuto transgender del carcere di(Roma) avrebbe ottenuto da un agente della polizia penitenziaria in cambio di prestazioni sessuali accettando la proposta. A muovere l'accusa è la Procura di Roma, nei confronti di C. R, ...Sigarette, qualche cioccolatino, ricariche telefoniche, piccole somme di soldi. In cambio un secondino del carcere diavrebbe ottenuto prestazioni sessuali da una detenuta transgender. L'agente della polizia penitenziaria finito nel mirino della procura, racconta il Messaggero , si farà giudicare con il rito ...Abbonati per leggere anche Leggi anchein cambio di cioccolata e sigarette, secondino dia processo

Rebibbia, sesso con il detenuto transgender in cambio di regali ... Open

L'agente della polizia penitenziaria in servizio al reparto G12 avrebbe chiesto rapporti a una detenuta transgender promettendole dolci e soldi. Rischia ...Sesso in cambio di cioccolatini, soldi per le sigarette o per le ricariche telefoniche. Ma adesso un agente della Polizia Penitenziaria in servizio lo scorso anno a Rebibbia rischia di finire nei guai ...