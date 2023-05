Ravenna nel ciclone | nuove evacuazioni Precipita un elicottero di soccorso | 4 feriti

(Di sabato 20 maggio 2023) Non c’è tregua. In queste ore allarme massimo ae nella sua provincia. Dove sono state disposte. La pioggia battente che oggi è tornata ad abbattersi sull’Emilia Romagna sta provocando nuovi straripamenti e allagamenti. L’esondazione del canale Canala mette a serio rischio la popolazione di, obbligata a lasciare la propria abitazione.undi: quattroTragedia sfiorata a Lugo, nel ravvenate. Un, poco dopo il decollo, èto a Belricetto di Lugo, in provincia di. Mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Le quattro persone a bordo sono rimaste ferite. Già ...

... visto il peggioramento dei livelli idrici del canale Canala, il Comune diha disposto l'... Per chi non è in grado di spostarsi da solo, sarà disponibile un buspiazzale della chiesa di Sant'...Ravennate sono oltre 27mila le persone evacuate per il rischio dell'arrivo di una nuova piena. Intanto sempre in provincia diè stata identificata la 14esima vittima registrata fin qui ...Questa mattina, invece, il sindaco di, Michele de Pascale, ha disposto " l'estensione ... aggiungendo che per chi dovesse avere problemi di autonomia sarà messo a disposizione un pulmino...

Romagna sommersa dal fango: 14 morti, si cercano dispersi. Cade un elicottero nel Ravennate - La diretta dai luoghi dell'alluvione - La diretta dai luoghi dell'alluvione RaiNews

Roma, 20 mag. (askanews) - "Ravenna, soccorse dai vigili del fuoco quattro persone, tre illese e una ferita, a bordo dell'elicottero di una ditta privata che ...