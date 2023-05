Ravenna | esonda il canale | nuovi allagamenti - La diretta

Nuovi allagamenti in corso a Lavezzola, frazione del Comune di Conselice in provincia di, dopo l'esondazione del canale destra Reno. Le immagini in ......dei militari in soccorso alla popolazione SITUAZIONE CRITICA Fotogallery - Il Savioa Cesena:... In tutta la provincia disono state evacuate in via precauzionale 27.775 persone e al ...... le città sommerse - guarda BOLLETTE SOSPESE - Per i sei morti dila Procura ha aperto un ... Nubifragio in Emilia Romagna,il lago di Andreuccio - video e.m.

Diretta alluvione in Emilia Romagna 20 maggio 2023: esonda il canale Reno, allagamenti a Conselice. Identificata ... il Resto del Carlino

Al momento la superficie di territorio del Comune di Ravenna evacuata è pari a 10.873 ettari, cioè circa il 16% dell'intero territorio comunale, per una popolazione residente di 14.220 persone (pari a ...Oltre 250 frane in 48 comuni: sono 900 i vigili del fuoco impegnati sul territorio. Bonaccini: “Al lavoro su moratorie fiscali”. Decine di famiglie ancora isolate a Ravenna e Cesena. Martedì alle 11 i ...