Ranieri e il vero motivo della lite con Salatino | “Sembravamo una coppia”

(Di sabato 20 maggio 2023) Durante i loro troni a Uomini e Donne Matteoe Lucahanno legato moltissimo diventando amici. I due ragazzi usciti dalla corte di Maria erano inseparabili tra cene, weekend e vacanze insieme, poi alla fine dell’estate qualcosa si è rotto. Luca è entrato al GF Vip e una volta uscito non si è fatto vedere con Matteo per settimane. Il mese scorso gli ex tronisti hanno ammesso che effettivamente la loro amicizia aveva subito uno stop, ma senza entrare nei dettagli.sullacondopo Uomini e Donne. Dalle pagine di Uomini e Donne Magazine Matteo è tornato a parlarediscussione avuta con il suo amico ed ha svelato qualche dettaglio in più. Stando alle rivelazioni del 29enne, Luca si era trasferito a casa sua qualche giorno a Recco e alla fine è ...