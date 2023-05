Rampage 19 05 2023 Verso Double or Nothing

(Di sabato 20 maggio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo ad Austin, Texas, la puntata vedrà ancora una volta in azione il BCC m anche un’open challenge indetta dalla TBS Champion Jade Cargill. Best Amigos vs Blackpool Combat Club (3,5 / 5) La puntata si apre con questo 3 vs 3 che non è affatto male, vittoria abbastanza scontata per il BCC che deve arrivare nella miglior forma possibile aorin vista del match contro l’Elite. Come detto la contesa non è affatto male e i Best Amigos ci mettono del loro per rendere la contesa decisamente acrobatica. Ma nonostante i loro sforzi la vittoria va al BCC. Vincitori: BCC TBS Championship Open Challenge: Jade Cargill(c) vs Danni Bee s.v. Jade Cargill non si sforza nemmeno e in soli 45 ...

AEW Rampage Risultati Live 19-05-2023 The Shield Of Wrestling

La AEW, durante l'ultimo episodio di Rampage, ha annunciato due incontri che vanno ad arricchire la card di Double or Nothing, PPV in programma tra otto giorni a Las Vegas. Uno dei due riguarda il TBS ...Il Blackpool Combat Club hanno affrontato i Best Amigos nell'ultima puntata di AEW Rampage: ecco cosa è successo.