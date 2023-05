Ramazzotti | pistolino incontrollato | foto molto intima e delirio su Instagram | Guarda

(Di sabato 20 maggio 2023) "". Sono cose che succedono, anche "nelle migliori famiglie". Figurarsi se ci troviamo in casa: per l'esattezza, Aurora, figlia di Eros e Michelle Hunziker. La neo-mamma di Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza, ha abituato i suoi migliaia di fan (e, purtroppo, hater) a testimoniare quotidianamente sui social l'avanzare della sua gravidanza, tra pancia, voglie, paure, speranze e piccoli irripetibili momenti di felicità. Subito dopo la nascita del bebè, post e storie suhanno continuato a susseguirsi a cadenza regolare. Risultato: i follower apprezzano e commentano, conquistati dalla dolcezza della nuova vita e dallo stupore dei neo-genitori. Aurora, con la sua solare euforia, ha contagiato anche il compagno. Goffredo è ...

Aurora Ramazzotti e la vita da mamma. Non un'impresa facile, per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L'influncer ha dato alla luce il piccolo Cesare Augusto il 30 marzo ...