Raffaeli storico argento europeo “Ma non sono soddisfatta”

(Di sabato 20 maggio 2023) BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sofiaè vice-campionessa d'Europa. Al 39° Campionato Continentale di ginnastica ritmica, in scena a Baku (Azerbaijan), la 19enne marchigiana conquista la medaglia d'con 129.550 punti (CE 33.800 – PA 31.900 – CV 32.350 – NA 31.500). Un primatoper la ritmica azzurra che si aggiunge all'oro iridato dello scorso anno vinto sempre da lei a Sofia, in Bulgaria. Prima d'ora nessuna individualista aveva conquistato una medaglia nel concorso generalema solo nelle finali di specialità: i due ori a cerchio e clavette e l'alla palla a Tel Aviv 2022 vinti sempre dall'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. “felice della mia gara perchè ho fatto tutti gli attrezzi senza errori ma so di non aver dato il massimo e ...

Il quartetto d'oro di Julietta Cantaluppi (Sofia, Milena Baldassarri, Lorjen D'Ambrogio e ... argento, e l' Udinese , bronzo, portandosi a casa un altro risultato. Le semifinali ... Ricordiamo anche la partecipazione, ad ottobre, della campionessa del mondo di Ritmica, Sofia appena rientrata da Sofia, in Bulgaria, dove ha vinto uno titolo iridato per la ... Sofia, dopo l'argento nel concorso generale sabato ha conquistato tre medaglie nelle ...

