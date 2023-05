Quotidiani sportivi | le prime pagine | Juve | rischi un’altra mazzata

Luciano Spalletti vuole lasciare il Napoli dopo la vittoria dello scudetto . O almeno di questo si racconta da giorni suie non. L'allenatore degli Azzurri secondo gli addetti ai lavori è in lite con il presidente Aurelio De Laurentiis . A causa di una Pec. Ovvero della mail con cui la società gli ha ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi, sabato 20 maggio 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 20 maggio 2023, dei ...Le prime pagine deidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali...

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 18 maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport… Leggi ...Il presidente di LBA: Lo sport non dovrebbe essere considerato un semplice svago o una forma di intrattenimento, bensì un comparto strategico che, in quanto tale, richiede l’attenzione e il sostegno d ...