“Questo è un trionfo” Carlo Conti in festa per la notizia boom | la sua giornata è da incorniciare

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) Ancora una voltasi conferma protagonista assoluto. Una bellaè arrivata per lui e per la Rai, che non smetterà mai di ringraziarlo per le sue doti professionali e umane. Le aspettative nei suoi confronti erano alte, ma forse è anche andato oltre ogni obiettivo. Un vero e proprio colpo di scena in senso positivo, che sta facendo sognare tutti i suoi ammiratori. Il conduttore è stato in grado ancora una volta di ottenere un risultato sensazionale. A proposito di, prima di dirvi della bellache ha coinvolto anche la Rai, c’è stata una polemica per una sua censura fatta con Marco Masini. Lui è intervenuto sui titoli delle canzoni di Marco Masini, che come molti sanno, risultano essere decisamente espliciti. Da “Bella str***a” a “Vaffan***o”, ...