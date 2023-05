Quanto costa a Mosca comprare un elmetto cinese?

(Di sabato 20 maggio 2023) L’Africa è il centro degli affari di Evgeni Prigozhin e dall’Africa sarebbe partita una spedizione importante: ventimila elmetti per i suoi mercenari. A inviarli è stata una società di cope... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nelle scorse settimane si è molto discusso del cosiddetto 'taglio' del cuneo fiscale, cioè della differenza traun lavoratoreall'impresa e il salario netto percepito dal lavoratore medesimo. Dopodiché l'argomento si è inabissato scomparendo dal dibattito, lasciando però sul campo alcune erronee ...... i corsi d'acqua non possono essere larghi 100 metri se ne occorrono 500arriva la piena, ... sulla97 per 76 milioni, sull'Appennino sono previste 2.608 opere per 361 milioni. Ma sulla ...TP - Link MB110 - 4G si dimostra uno dei migliori router anche perriguarda il numero massimo di connessioni supportate contemporaneamente, visto che potrete connettere ben 32 dispositivi , ...

Caccia al biglietto per City-Inter: quanto costa e i voli QuiFinanza

La Wagner ha acquistato caschi da un'azienda di Hangzhou, scrive il Fiancial Times. Pechino fa prove di mediazione armata e nel vertice con i paesi dell'Asia centrale si presenta come l'alternativa al ...I voli per la Puglia rispetto a un anno fa costano il doppio. Da Milano a Bari l’aumento è quasi del 100%, da Milano a Brindisi è addirittura superiore. In realtà sono ...