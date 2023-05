(Di sabato 20 maggio 2023) Il volley è lo sport di squadra per eccellenza, quello in cui passare la palla ai compagni diventa una prerogativa fondamentale per fare punto, quello in cui si ha diritto a tre tocchi per buttare il pallonemetà campo avversaria. In questa disciplina è praticamente impossibile “vincere da soli”, ma quanto hadellaha qualcosa di surreale. L’opposto è stata la motrice assoluta, la trascinatrice indemoniata, la leader indiscussa. Semplicemente la miglior giocatrice della massima competizione europea, MVP maestoso e magistrale in grado di guidare in maniera perentoria il suo VakifBank Istanbul verso la vittoria contro l’Eczacibasi Istanbul.ha confezionato ...

Nella splendida battaglia del primo parziale, deciso solo ai vantaggi da treconsecutivi della squadra di Guidetti, l'azzurra ha messo a segno otto, e in un secondo set dominato dal Vakif ...E vicino a Kiev, hanno colpitodeboli molto importanti che sono stati presi di mira e fatti ... Guardate la gente." E di nuovo, torniamo a parlare dimilioni di persone se ne sono andati. ...soldi servono per essere felici: la scienza ha quantificato la cifra Altriemersi dalla ricerca sono che gli uomini hanno meno bisogno di soldi per essere felici rispetto alle donne e le ...

Quanti punti ha fatto Paola Egonu nella Finale di Champions League Prestazione mostruosa, da fenomeno! OA Sport

Il volley è lo sport di squadra per eccellenza, quello in cui passare la palla ai compagni diventa una prerogativa fondamentale per fare punto, quello in cui si ha diritto a tre tocchi per buttare il ...Finita la stagione regolare, ogni verdetto è stato espresso tranne uno, quello relativo alla terza promossa in Serie A. Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia: queste le ...