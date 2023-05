Quando Biden diceva | “Coi caccia sarà Guerra Mondiale” Cosa è cambiato ora

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 20 maggio 2023) Dopo mesi di no, è arrivata la vittoria definitiva di Zelensky. Al G7 di Hiroshima, la potenze occidentali hanno deciso di inviare iF-16 ed addestrare gli ucraini al loro utilizzo. Trionfa – ancora una volta – l’orientamento atlantico “alla Polonia”, tra le principali Nazioni ad aver fin da subito posto il sostegno militare a Kiev tra le prerogative dell’alleanza. Alla fine, dopo il pressing continuo di numerosi Paesi Ue, gli Stati Uniti hanno ceduto, anche se – come già ribadito dal consigliere per la sicurezza, Jake Sullivan – l’invio degli F-16 non avverrà fin da subito, ma solo alle condizioni ed alle modalità determinate da Washington. Rappresenta, comunque, un grande passo in avanti per l’Ucraina, dopo i secchi di no della Casa Bianca dei mesi scorsi, avuto riguardo soprattutto dell’iniziale politica estera di Joe, contraria ...