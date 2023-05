Qual è l’acqua in bottiglia più ecologica da usare? La lista completa per non sbagliare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 maggio 2023) Per fortuna la maggior parte delle persone sta, con il tempo, cercando di abbandonare l’uso delle bottiglie di plastica in modo da adottare soluzioni più green. Questo, per cercare di tamponare i danni causati all’ambiente, è fondamentale ed è quindi giusto cercare in tutti i modi di fare a meno della plastica. La questione della gestione dei rifiuti in modo da aiutare il pianeta in questo periodo di transizione non può essere certamente dimenticata o messa da parte. Per riuscirci, e fare bene, bisogna eliminare la plastica in ogni sua forma a partire dai bicchieri e dai piatti di plastica fino ai contenitori di plastica. Cercando di seguire questo concetto per la salvaguardia della salute mondiale, molte aziende stanno cominciando a produrre dei contenitori diversi dalle solite bottiglie di plastica. Sugli scaffali dei supermercati è possibile trovare delle bottiglie con la dicitura ...