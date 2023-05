“Può escludere un passaggio alla Juve?” | Spalletti non si nasconde e risponde in conferenza

(Di sabato 20 maggio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dellastampa odierna in vista della sfida contro l’Inter anche riguardo il suo futuro. Tra le voci delle ultimissime ore è balzato anche il presunto interesse dellantus per la prossima stagione, notizia che in molti tifosi hanno accolto anche con una certa preoccupazione. La risposta Di seguito, le parole dell’allenatore: Per il credito che ha accumulato con i tifosi che la amano, si sente dil’ipotesida qui ai prossimi tre anni? Io sono stato già ripagato, sono a posto, ogni annomia età devo rifare l’inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo di quest’anno dopo che l’ha detto il presidente

Non si, comunque, che arrivi una nuova grafica per i gruppi ottici. Ovviamente, come capita spesso con i restyling, è possibile che Cupra introduca novi colori per la carrozzeria e ...Noi dobbiamo utilizzare la scienza e la fede nello stesso tempo, senzal'una o l'altra. ... Difficilmente siarrivare ad una soluzione pacifica se non c'è un tavolo dove ci dobbiamo ...Magari domani il mondo cambia, la prudenza è d'obbligo e non simainiente, neanche una ricucitura in extremis, ma ad oggi la strada sembra tracciata, De Laurentiis non vuole farsi ...