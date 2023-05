Puntata speciale di Verissimo sabato 20 maggio 2023 | un imperdibile appuntamento dedicato ad Amici

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 maggio 2023)20alle ore 15.30, Silvia Toffanin presenterà unadi, interamente dedicata al grande talent show di Maria De Filippi,. Gli amanti del programma avranno l’opportunità di immergersi nel mondo del talent attraverso interviste esclusive, dietro le quinte ed emozionanti e performance musicali mozzafiato. Un’occasione unica per scoprire segreti, aneddoti e curiosità dei finalisti, che metterà al centro le storie, il percorso e le esibizioni dei quattro ragazzi, protagonisti di una delle edizioni più seguite degli ultimi anni. Preparatevi a sognare e ad emozionarvi insieme alla conduttrice in questadedicata ad. Non perdete ...