(Di sabato 20 maggio 2023) PSV Eindhoven edhanno ancora qualcosa per cui giocare in questa penultima giornata della massima serie olandese 2022-23. I padroni di casa devono blindare il secondo posto dall’ancora possibile attacco di un Ajax distante cinque punti e con una differenza reti ancora in bilico. In buona sostanza al PSV servono due punti per la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Eagles - FC Volendam 14:30 Nijmegen - Alkmaar 14:3014:30 Sparta Rotterdam - Cambuur 14:30 Vitesse - Groningen 14:30 Waalwijk - Twente 14:30 PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA ......belga) - ELEVEN SPORTS 14.00 Rayo Vallecano - Espanyol (Liga) - DAZN 14.30 Ajax - Utrecht (Eredivisie) - MOLA Emmen - Feyenoord (Eredivisie) - MOLA NEC - AZ (Eredivisie) - MOLA(...... match - point per il secondo posto per il: 33ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola Il Feyenoord campione visita l'Emmen, ilEindhoven, battendo l', consolida il secondo posto ...

PSV-Heerenveen (domenica 21 maggio 2023 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Anwar El Ghazi en Phillipp Mwene staan in de basis bij PSV in de een na laatste speelronde van de Eredivisie. De Eindhovenaren stellen met een zege op sc Heerenveen de tweede plaats veilig en daarmee ...RKC Waalwijk hoopt het ijzersterke seizoen te bekronen met het halen van de play-offs om Europees voetbal. Daarvoor moet RKC de achtste plek nog zien over te nemen van Heerenveen. Het gat tussen beide ...