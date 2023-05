è la priorità delper quanto riguarda l'attacco. I parigini sono alla ricerca di un centravanti unico nel suo genere ed affidabile come pochi, e avrebbero visto in Victor il candidato ...Gli azzurri, trascinati dai gol di, Simeone e Raspadori, dalle giocate e dai dribbling di ... Ospina, Koulibaly (passato al Chelsea) e Fabian Ruiz (ceduto al). Tra lo scetticismo generale ...Conse l'è vista Gyomber (sorride)'. Siete ultimi negli expected goals contro (la ... A Nizza mi è capitato di fare il terzino contro grandi squadre comee Marsiglia per difendere meglio'. ...

Psg, Osimhen è la priorità e club pronto ad accontentare De Laurentiis ItaSportPress

Osimhen è la priorità del Psg per quanto riguarda l'attacco. I parigini sono alla ricerca di un centravanti unico nel suo genere ed affidabile come pochi, e avrebbero visto in Victor il candidato ...Benoit Cauet, ex calciatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di "1 Football Club" sulle frequenze di 1 Station Radio. Consiglierebbe Par ...