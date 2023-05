Provincia | approvati progetti per interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade

(Di sabato 20 maggio 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampadi Benevento Il Presidente delladi Benevento Nino Lombardi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Settore Infrastrutture dell’Ente per lavori sulla Stradale n. 99 diin … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... per le abitazioni e per le stesse persone" se "i contenuti di questo regolamento fossero... i frantoi di inerti lungo le sponde del fiume magra indella Spezia, il reticolo ...... entrambicon 30 sì, arrivati dalla maggioranza e dalla minoranza . Una parte di ... l'Istituto Superiore di Sanità, Ispra, Regione Piemonte e Regione Veneto,, Asl, Arpa, Ospedale di ...Il più piccolo è Roccafiorita indi Messina, al quale saranno trasferiti 243.711,29 euro ... Nel corso della seduta sono statianche i criteri per il riparto delle risorse di parte ...

Opere pubbliche: i progetti approvati dalla Provincia di Benevento anteprima24.it

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Settore I ...Per radicare la presenza di Banca Etica in Spagna, la presidente Anna Fasano ha condotto l'assemblea da Siviglia dove erano riuniti i soci e le socie spagnole ...