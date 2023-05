... stampato 3D in plastica; lo abbiamo esaminato, chiesto di fare alcune modifiche e a quel punto è stata 'stampata' ladefinitiva in cronocobalto e titanio. Per l'intervento ènecessario ...Miracolo al Gemelli: il polso di una donna di 39 anni da poco diventata mamma èsostituito da unastampata in 3d. 'Il primo intervento di questo tipo effettuato al mondo e rappresenta un eccellente esempio di chirurgia personalizzata' sottolineano dal Gemelli. La ...... a partire dal consolidamento strutturale dell'edificio principale, che èanche adeguato alle ... servizio di Assistenza domiciliare, Uffici infermieristici, Ufficio, ambulatori di ...

Protesi: è stato creato un dispositivo per tornare a sentire il calore in un arto fantasma WIRED Italia

Al Policlinico Gemelli la mano destra di una neo-mamma è stata salvata grazie ad una protesi realizzata da una stampante in 3D. È il primo intervento di questo genere nella storia della medicina ...Prima operazione al mondo: ora la donna di 39 anni, colpita da un tumore molto aggressivo, può utilizzare le dita ...