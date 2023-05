Pronostici di oggi 20 maggio | Milan | Bayern Monaco | Arsenal | Manchester United e Barcellona

Leggi su infobetting

(Di sabato 20 maggio 2023) Eccoci dunque al riepilogo deidi20, in serie A ilcerca il riscatto dall’eliminazione in Champions League nella sfida contro la Sampdoria e l’Atalanta affronta il Verona, in Ligue 1 il Lille ospita il Marsiglia e in Bundesliga per ilimpegno casalingo contro il Lipsia. In Premier League InfoBetting: Scommesse Sportive e