Programmi TV di stasera | sabato 20 maggio 2023 Su Italia1 ricomincia la saga di Shrek | su Rai2 nuovo Speciale Tg2 Post

(Di sabato 20 maggio 2023)Rai1, ore 21.25: I Migliori Anni dell’Estate – Novità Varietà. I tormentoni musicali dell’Estate sono i protagonisti della serata, per un vero e proprio salto nel tempo ricordando brani che hanno accompagnato le vacanze degli italiani. Insomma, spazio a due ore e mezzo di grande spettacolo dal vivo per emozionarsi sulle note di canzoni evergreen che hanno fatto ballare e innamorare più e più generazioni. Tra gli ospiti della serata, Umberto Tozzi, tra i cantautori più amati del panorama italiano e non solo, con brani di successo mondiale. Per le interviste della ‘my list’, durante la quale un personaggio dello spettacolo parla dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, protagonista è l’attore e conduttore televisivo Ezio Greggio. Protagonista del ‘Juke Box’, un artista simbolo di tantissime vacanze: Edoardo Vianello. Grandi protagoniste ...

... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 20 Maggio . I Migliori Filmin ...Bene Quarto Grado e Transporter 3 , gli unici, oltre a quelli delle ammiraglie, in grado ... Canale 5: Avanti un altro! Story ha ottenuto 2.799.000 spettatori (18.8%); Rete Quattro:...Film thriller da vederein tv The Manchurian Candidate, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24 ... Iin chiaro Qui rido io, ore 21:25 su Rai 1 Toni Servillo interpreta Eduardo Scarpetta in un ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 20 maggio la Repubblica

La Gialappa's Band torna in tv. Domenica 21 maggio, in prima serata su TV 8 e in simulcast su Sky Uno, andrà in onda la prima puntata di GialappaShow, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarduc ...Il 2023 segna il centenario dalla nascita di Maria Callas: per l'occasione Corrado Augias presenta su Rai 3 una puntata eccezionale del suo programma ...