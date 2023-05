Produzione miele | c’è poco da festeggiare per gli apicoltori toscani

(Di sabato 20 maggio 2023) C’èdaper glistretti nella morsa di stagioni sempre più anomale che scombussolano le fioriture e riducono ladi, dall’aumento dei costi per garantire la sopravvivenza degli sciami impossibilitati ad uscire dalle arnie, dei ridotti sostegni economici e per l’arrivo, in alcune zone, della temuta vespa killer che falcidia gli sciami. Non sarà una buona annata per le imprese apistiche della regione. Ladi acacia è già compromessa. E pensare che la stagione era partita bene. A lanciare l’allarme è Coldiretti Toscana in occasione del World Bee Day che si celebra il 20 maggio. Ilsarà assoluto protagonista, per tutta la giornata, dei mercati contadini di Campagna Amica in particolare di ...

Se fino a pochi anni fa la media di produzione per un alveare del nostro territorio poteva arrivare fino a 15/20 chili di miele d'acacia, prodotto di cui il Varesotto è stato per anni ricchissimo, ... sta e la sua produzione, anche interagendo con l'apicoltore che invierà dei video. Ma sono adottabili anche un intero alveare (per poi ricevere, in questo caso, una volta l'anno un vasetto di miele)...

Senza le api perderemmo buona parte della possibilità di fecondazione delle piante e avremmo un crollo sia nelle produzioni agricole che nei sistemi ...Non solo quello legato alla produzione del miele, ma in qualità di indicatori biologici della qualità dell'ambiente che ci ospita. Piccole, laboriose, attente, le api sono essenziali per la ...