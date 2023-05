Probabili formazioni Cremonese-Bologna | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Pickel scalpita per una maglia dal 1? | Motta lancia Arnautovic

Leggi su oasport

(Di sabato 20 maggio 2023) Sarà la sfida traad aprire il sabato della 36ma giornata di Serie A. Dopo l’anticipo del venerdì giocato da Sassuolo e Monza, il programma di oggi, sabato 20 maggio, si aprirà con la gara dello Zini di Cremona dove i padroni di casa andranno a caccia di punti per tenere vive le residue speranze di salvezza. La partita, diretta dalValeri, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Davide Ballardini deve rinunciare a Dessers e Benassi per infortunio e dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto nelle ultime settimane. Sernicola, Chiriches, Lochoshvili e Vasquez dovrebbero comporre la linea di difesa davanti a Carnesecchi. In mediana, rientradalla squalifica ma dovrebbe partire in panchina a vantaggio della coppia Meité-Castagnetti. Lo svizzero potrebbe anche essere preferito a Valeri nello slot ...